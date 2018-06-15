В конце июня пройдет консилиум заслуженных медработников России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Порядка двух тысяч специалистов из сферы медицины примут участие в консилиуме заслуженных врачей России, по итогам которого будет сформирован доклад президенту РФ Владимиру Путину о путях развития здравоохранения в стране, об этом было заявлено в ходе заседания оргкомитета консилиума в Совете Федерации в пятницу.

Всероссийский консилиум заслуженных врачей РФ пройдет в Москве 26, 27 и 28 июня. К участию в мероприятии приглашены заслуженные врачи России, медицинские администраторы, поставщики лекарственных и фармацевтических препаратов, специалисты по превентивной и традиционной медицине.

"Цель этого консилиума – мы должны своего рода провести диалог нашей власти и медицинского сообщества и сформировать образ будущего нашей медицины. Понять, на каком уровне находится медицина и что нам делать", — заявил президент Ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров.

В свою очередь директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Валерий Бузин заявил, что ведомство поддерживает проведение всероссийского консилиума. "Мы прорабатываем сейчас участие специалистов Минздрава в этих мероприятиях и наших внештатных специалистов", — сказал он.

Директор национального агентства социальных коммуникаций Олесия Романова сообщила, что в консилиуме примут участие 2 тысячи человек, представляющих все регионы РФ. "Число участников – 2 тысячи человек. Это 10 стратегических сессий, которые идут одновременно на всех площадках… Финансирование идет в рамках президентского гранта, который был получен Ассоциацией заслуженных врачей", — сказала она.

Площадками мероприятия станут первый МГМУ имени Сеченова, РГСУ, факультет психологии МГУ, Российский союз промышленников и предпринимателей, ОНФ. По итогам будет разработана дорожная карта развития здравоохранения в России под названием "Медицина народного доверия".

"Два дня – плотная работа всех участников 10 сессий на разных площадках… которая на третий день соединится в виде некоего концепта, той самой дорожной карты", — сказал руководитель штаба по проведению и организации консилиума Владимир Кузнецов.

По его словам, участники консилиума планируют доложить президенту РФ Владимиру Путину свое видение сферы здравоохранения.

"Третий день мы планируем провести в Кремлевском дворце. Приглашаем Владимира Владимировича принять ту наработку, тот образ будущего, который мы все вместе выработаем. Мы представим ему дорожную карту по реализации этого образа будущего", — сказал Кузнецов.

Межрегиональная общественная организация "Ассоциация заслуженных врачей Российской Федерации" создана в 2004 году. Объединяет на добровольных началах гражданских и военных врачей основных специальностей из всех служб и ведомств большинства регионов страны, удостоенных высшего государственного профессионального звания "Заслуженный врач РФ".