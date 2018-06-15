Результаты ЕГЭ по химии и истории остались на уровне прошлого года

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2018 года по химии и истории показали результаты на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Участники ЕГЭ-2018, сдававшие экзамены по истории и химии, продемонстрировали результаты на уровне прошлого года, средние тестовые баллы по обоим предметам отличаются от прошлогодних на сотые доли процентов", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ЕГЭ по истории в 2018 году сдавали почти 112 тысяч участников – на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее, число участников экзамена, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, также осталось примерно на уровне прошлого года и составило девять процентов, высокие результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов показали более трети участников экзамена. Двести шесть участников набрали на ЕГЭ по истории 100 баллов.

"Стабильность экзаменационной модели обусловила стабильность результатов. По результатам экзамена мы видим некоторые позитивные тенденции, связанные с постепенным внедрением единых учебников истории на основе историко-культурного стандарта. Отрадно, что регионы постепенно выравниваются по числу высших результатов. В 2018 году мы не видим явных регионов-лидеров: школьники из 63 субъектов Российской Федерации показали высочайший уровень подготовки", — приводит пресс-служба Рособрнадзора слова руководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Александра Безбородова.

В ведомстве добавили, что ЕГЭ по химии сдавали 84,5 тысячи участников, что на 11 тысяч больше, чем в 2017 году, это свидетельствует о постепенном повышении интереса выпускников к получению профессий, связанных с естественнонаучным знанием, количество участников, не преодолевших минимальную границу в 36 баллов, как и в прошлом году, составило 15%.

По словам руководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии Дмитрия Добротина "действующая модель ЕГЭ по химии позволяет комплексно проверить качество подготовки выпускников и отобрать абитуриентов для поступления на соответствующие специальности вузов. Мы уверены, что выпускники, получившие высокие баллы ЕГЭ, обладают необходимой подготовкой для успешного обучения на медицинских, химико-технологических и иных специальностях", — приводит его слова пресс-служба Рособорнадзора.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике. 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике 11-классники сдавали 1 июня. Выпускники сдали государственные экзамены по химии и истории 4 июня. Самый массовый экзамен по русскому языку 11-классники писали 6 июня. 9 и 13 июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранному языку. ЕГЭ по обществознанию 11-классники 14 июня.