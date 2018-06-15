МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Госдуме ожидают, что законопроект о повышении в России пенсионного возраста будет внесен 16 июня, Совет ГД планирует рассмотреть вопрос 18 июня и направить проект в заксобрания регионов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем", — сказал Володин журналистам в пятницу.

По его словам, "в Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе". Спикер ГД также сообщил, что Совет нижней палаты парламента планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов.

"Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", — подчеркнул Володин.

"Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении", — заключил политик.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.