В "Единой России" не поддерживают идею референдума по пенсионной реформе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев не поддержал инициативу провести общенациональный референдум по вопросу пенсионной реформы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты будут требовать проведения референдума по пенсионной реформе.

"Я не поддерживаю идею провести референдум. На мой взгляд, это даже несколько нечестно, потому что пенсионная реформа – это большой пакет преобразований, в чем должны обязательно разобраться люди… Нечестно сейчас обращаться с тем, чтобы на референдум вынести какие-то вопросы, например, о повышении пенсионного возраста, когда однобокость (вопроса) будет подчеркнута", — заявил РИА Новости Шхагошев.

Депутат отметил, что фракция намерена "идти в люди" — объяснять гражданам суть и смысл пенсионной реформы.

"(ЕР будет) объяснять смысл всей пенсионной реформы, которая, конечно, большой пакет преобразований. И в первую очередь, это повышение уровня жизни пенсионеров, то, на что должная работать пенсионная реформа, и уже потом повышение пенсионного возраста, которое будет предполагать большой переходный период – 16 лет для женщин и 10 лет для мужчин", — сказал Шхагошев.

Он подчеркнул, что Госдума не будет принимать поспешных решений по вопросу пенсионной реформы, и добавил, что у нижней палаты есть возможность обсуждать соответствующий проект до первого чтения в течение месяца. Шхагошев предполагает, что второе чтение законопроекта состоится "скорее всего, осенью".

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет, а закон может быть принят парламентом "в сентябре-октябре, то есть до конца года". В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.