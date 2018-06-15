В "Единой России" не поддерживают идею референдума по пенсионной реформе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев не поддержал инициативу провести общенациональный референдум по вопросу пенсионной реформы.
"Я не поддерживаю идею провести референдум. На мой взгляд, это даже несколько нечестно, потому что пенсионная реформа – это большой пакет преобразований, в чем должны обязательно разобраться люди… Нечестно сейчас обращаться с тем, чтобы на референдум вынести какие-то вопросы, например, о повышении пенсионного возраста, когда однобокость (вопроса) будет подчеркнута", — заявил РИА Новости Шхагошев.
Депутат отметил, что фракция намерена "идти в люди" — объяснять гражданам суть и смысл пенсионной реформы.
"(ЕР будет) объяснять смысл всей пенсионной реформы, которая, конечно, большой пакет преобразований. И в первую очередь, это повышение уровня жизни пенсионеров, то, на что должная работать пенсионная реформа, и уже потом повышение пенсионного возраста, которое будет предполагать большой переходный период – 16 лет для женщин и 10 лет для мужчин", — сказал Шхагошев.
Он подчеркнул, что Госдума не будет принимать поспешных решений по вопросу пенсионной реформы, и добавил, что у нижней палаты есть возможность обсуждать соответствующий проект до первого чтения в течение месяца. Шхагошев предполагает, что второе чтение законопроекта состоится "скорее всего, осенью".