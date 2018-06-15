Москалькова рассказала о состоянии здоровья объявившего голодовку Сенцова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Состояние осужденного за подготовку терактов в Крыму украинца Олега Сенцова, объявившего голодовку, удовлетворительное, ему оказывается помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Состояние удовлетворительное. Он (Сенцов – ред.) каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков, витаминов. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил. С ним на видеоконференцсвязи была сенатор Людмила Нарусова. Она призывала его выйти из голодовки и убедилась, что те утверждения, что у него цинга, выпали зубы и он находится при смерти, не соответствуют действительности", — заявила омбудсмен во время рабочего визита в Екатеринбург.

Москалькова отметила, что она в ежедневном режиме от руководства ФСИН получает информацию о состоянии Сенцова и очень рассчитывает, "что украинская сторона также будет заботиться о гражданах России, которые в виде акции протеста могут осуществлять такие меры, как голодовка".

По словам российского омбудсмена, в пятницу она направила запрос во ФСИН с просьбой допустить к Сенцову врачей, в том числе предложенных украинской стороной, для того, чтобы было можно провести независимую экспертизу и сказать о его состоянии здоровья.

"В дорожной карте заявлено посещение Сенцова, я лично планирую его посетить. Но, не дождавшись нашего согласованного решения, (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила) Денисова выехала в Салехард и не получила разрешения на его посещение, поскольку законом не допускается посещение иностранцем российского гражданина. Поэтому она (Денисова – ред.) получила сегодня по телефону подробнейшее объяснение от уполномоченного по правам человека в Салехарде", — пояснила Москалькова журналистам.

Ранее омбудсмен Верховной Рады Украины Людмила Денисова написала в Facebook, что прибыла в Салехард, где в колонии содержится осужденный в РФ за организацию терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, но ее к нему не пустили. Москалькова, комментируя ситуацию, заявила, что ее украинская коллега нарушила их прежние договоренности, приехав в Салехард.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.