Четыре пилота "Саратовских авиалиний" перешли на работу в S7

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Четыре пилота авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая прекратила полеты в конце мая, перешли на работу в S7, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях.

В "Саратовских авиалиниях" ранее агентству сообщили, что перевозчик после прекращения полетов покинули 23 из 87 пилотов.

"S7 Airlines приняла на работу четыре человека", — сообщили в пресс-службе.

По данным Росавиации на апрель текущего года, в авиапарк "Саратовских авиалиний" входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.

S7 эксплуатирует самолеты типа Boeing 737, самолеты семейства Airbus A320 и Embraer-170.