Джигурда рассказал, что готов сделать для выдвижения в мэры Москвы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда заявил журналистам, что готов отказаться от своего украинского гражданства для участия в выборах мэра Москвы.

Джигурда вместе со своей женой Мариной Анисиной в пятницу отправился на Тверскую улицу для сбора подписей избирателей и раздачи листовок в свою поддержку.

"Я делаю заявление: я готов отказаться от украинского гражданства, где, кстати, я внесен в список сайта "Миротворец" за поддержку Донбасса, Донецка в 2014 году. Таким образом, я могу участвовать, я имею приоритет для получения российского гражданства, поскольку я обладатель ордена "Почетный гражданин России", — сказал он журналистам.

Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил РИА Новости, что Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры российской столицы, имея двойное гражданство.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.