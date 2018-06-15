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Общество

Настоящий русский офицер: бюст героя Филипова открыли в Воронеже

15:1315.06.2018
(обновлено: 15:57 15.06.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкПамятный бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он училсяПамятный бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Торжественное открытие бюста погибшего в Сирии летчика Романа Филипова состоялось в пятницу у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. Собравшиеся вспоминали его как настоящего летчика, друга и человека, отмечая, что гибель героя их объединила и сделала другими.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев на церемонии открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову в Воронеже. 15 июня 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Россияне считают погибшего в Сирии летчика Филипова героем, заявил Бондарев
В мероприятии приняли участие родные офицера, педагоги, ученики, юнармейцы, кадеты, курсанты Военно-воздушной академии, сослуживцы, представители Совета Федерации и обычные воронежцы — всего несколько сотен человек.

Настоящий

"Его отличали доброжелательность и твердость характера. Самое главное, Роман был настоящим — настоящим летчиком, настоящим другом, настоящим человеком", — сказал на открытии бюста сослуживец Филипова майор ВКС Евгений.

Он отметил, что память о Филипове навсегда останется в сердцах тех, кто с ним служил.

"Выполнив свой воинский долг до конца, он по праву занял место в едином строю с героями нашей страны. Весь мир узнал и увидел, каков настоящий русский офицер. Наш долг — хранить память о Герое России Филипове Романе Николаевиче", — сказал сослуживец.

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВозложение цветов на церемонии открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Возложение цветов на церемонии открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018

Дети стали другими

С февраля этого года школа №85 носит имя Филипова. В холле учебного заведения — уголок памяти героя, в кабинете директора Галины Клепиковой — его портрет с черной лентой.

Церемония открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Воронеже
"Когда мы узнали о том, что случилось, это событие всколыхнуло душу, что-то там такое лопнуло, разорвалось, потому что событие объединило и детей, и взрослых, которые здесь работают… Дети даже стали другими после этого события. Даже те, которые были самые шумные, немножечко притихли", — отметила она.

По ее словам, каждый пропустил случившееся через себя.

"Мы никогда не думали, что в стенах школы будет герой. Конечно, прежде всего заслуга родителей, низкий поклон им за такого ребенка. Они же здесь жили, недалеко от школы… Обычный мальчишка, веселый, жизнерадостный. На всех фотографиях он такой светлый, белокурый мальчик с голубыми глазами", — рассказывает Клепикова, едва сдерживая слезы.

По ее словам, многие школьники после подвига Филипова вступили в ряды Юнармии.

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЦеремония открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Церемония открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018

Учитель английского языка Людмила Григорьевна Лазарева была классным руководителем Романа Филипова в 10-11 классах. По ее словам, у нее был класс с углубленным изучением математики, и Филипов перешел туда.

"Вошел в коллектив мягко, спокойно, подружился со всеми ребятами, доброжелательный, любили играть в футбол на поле у школы", — рассказывает Лазарева.

По ее словам, у Романа были всего три четверки в аттестате, остальные пятерки. Нагрузка на учеников была по естественным предметам очень большая, и иногда на уроке английского ребята просили педагога не спрашивать их из-за загруженности по другим предметам, а Филипов был всегда готов.

Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Улицу в Борисоглебске назвали именем погибшего в Сирии летчика Филипова
"Скромный, застенчивый парнишка. Личико серьезное, а когда улыбался, личико как солнышком озарялось… Я была потрясена, когда узнала, что это наш Роман. Ребенок родной в таком возрасте ушел", — вспоминает Лазарева.

На открытии бюста ученики школы №85 пришли в футболках с изображением Романа Филипова. У входа в школу поставили два больших баннера с его портретом. За час до открытия бюста возле него выстроились будущие летчики, юнармейцы, выпускники одиннадцатых и девятых классов.

"Роман Филипов — он наш, воронежский парень. Героически погиб, и мы должны в честь него открыть памятник, чтобы будущие поколения видели своих героев, почитали их память. Он был мужественный человек, не побоялся смерти ради своей страны", — сказала РИА Новости командир юнармейского отряда гимназии "УВК №1" Анастасия Минина.

Гордость за сына

На церемонии открытия бюста выступил отец летчика — Николай Серафимович. По его словам, памятник у школы будет напоминать ее ученикам, что "небо над головой нужно защищать, порой ценой своей жизни".

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЦеремония открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Церемония открытия памятного бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. 15 июня 2018

 

"Я думаю, ученики этой школы будут гордиться тем, что учатся в этой школе, которая уже носит имя Героя Российской Федерации Филипова Романа Николаевича. Своим поступком он вписал свое имя в историю нашего государства, и его подвиг будет служить примером для следующего поколения Вооруженных сил", — сказал Николай Филипов.

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Улицу во Владивостоке назвали именем погибшего в Сирии летчика Филипова
По его словам, его сын продемонстрировал дух летчиков ВКС России, которые охраняют небо страны и продолжают вести борьбу со злом на дальних подступах к России.

"Я горжусь своим сыном, я горжусь, что он был летчиком Воздушно-космических сил России", — сказал отец героя.

После завершения церемонии он еще долго не уходил. Пожилые женщины, проходя мимо бюста, обсуждали: "Взорвал себя, когда окружили".

© РИА Новости / Алексей АндреевОтец летчика Романа Филипова Николай Серафимович(слева) на открытии бюста сыну в Воронеже
© РИА Новости / Алексей Андреев
Отец летчика Романа Филипова Николай Серафимович(слева) на открытии бюста сыну в Воронеже
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
К сожалению войны забирают в первую очередь лучших из нас.
Земля пухом Роману Филипову.
15:25
15.06.2018
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0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
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