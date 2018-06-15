Росалкогольрегулирование начало ограничивать сайты с поддельным алкоголем

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с 15 июня начинает принимать решения об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, запрещенной или ограниченной законодательством, сообщается на сайте ведомства.

"С 15 июня 2018 года Росалкогольрегулирование начинает принимать решения об ограничении доступа к сайтам и страницам сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию о розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, запрещенной или ограниченной законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Поясняется, что это связано со вступлением в силу постановления правительства РФ от 5 июня 2018 года "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101".

Ранее Group-IB сообщала, что по итогам 2017 года было выявлено более 3 тысяч нелегальных интернет-магазинов по продаже алкоголя и более 100 магазинов, реализующих фальсификат алкоголя оптом. По оценке Group-IB, минимальный доход таких магазинов мог составить 1,7 миллиарда рублей.