Около четверти пилотов уволились из "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпанию "Саратовские авиалинии" после прекращения полетов покинули 23 из 87 пилотов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях.

"Комсомольская правда — Саратов" написала, что большинство пилотов "Саратовских авиалиний" якобы уволились по собственному желанию и перешли на работу в другие авиакомпании и в МЧС.

"На 29 мая 2018 года количество бортпроводников составляло 128 человек, летного состава – 87 человек. На 15 июня кабинный экипаж (бортпроводники) – 99 человек, летный состав – 64 человека. (За этот период) уволилось из числа кабинного экипажа — 29 человек, летного состава — 23 человека", — сказала собеседница агентства.

Как сообщали в Минтрансе ранее в июне, акционер "Саратовских авиалиний" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием. Глава Росавиации Александр Нерадько пояснил, что "Саратовским авиалиниям" для получения сертификата эксплуатанта необходимо обновить парк самолетов и изменить подходы к обеспечению безопасности.