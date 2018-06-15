Около 3,5 тыс заявлений от волонтеров поступило в штаб Собянина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 3,5 тысяч заявлений от желающих стать волонтерами поступило в избирательный штаб Сергея Собянина, сообщил в пятницу РИА Новости первый заместитель руководителя штаба Олег Смолкин.

Собянин 8 июня подал документы в Мосгоризбирком. Он заявил, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Позднее он в своем блоге пригласил всех неравнодушных к судьбе города присоединиться к его команде в предстоящей избирательной кампании.

"Основная история штаба – волонтерская. Как известно, работает сайт, и Сергей Семенович призвал записываться в волонтеры. На сегодняшний день уже около 3,5 тысячи заявлений на сайте у нас уже есть", — сказал он.

Смолкин рассказал, что в штабе работает волонтерский центр, который проводит стартовые встречи с желающими стать волонтерами. "Сейчас проходят встречи, также тренинги с интересными людьми, собеседования — проходит по 200-300 человек. Работает колл-центр, который приглашает таких людей", — добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня.

О своем намерении баллотироваться в мэры заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.