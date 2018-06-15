Подросткам-преступникам запретят курить в колониях

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минюст России разработал изменения в правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, предусматривающие запрет на хранение и использование несовершеннолетними табачной продукции, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"Во исполнение Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" устанавливается запрет на хранение и использование несовершеннолетними табачной продукции и вовлечения их в процесс табакокурения", — говорится в сообщении.

Кроме того несовершеннолетним осужденным предоставят возможность отправлять в электронной форме письменные предложения, заявления, ходатайства и жалобы.

"Проектом приказа предусматривается возможность отправления в электронной форме письменных предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных, подлежащих цензуре, за счет собственных средств при наличии технической возможности в исправительном учреждении", — сообщает Минюст.