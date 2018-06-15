Яковлева: программы активного долголетия нужно запускать как можно раньше

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Замглавы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что программы активного долголетия должны запускаться в России как можно раньше, а не быть рассчитаны только на пенсионеров.

Яковлева, выступая на заседании в Совфеде, напомнила, что активное долголетие, согласно определению ВОЗ, — это обеспечение здоровья, участия человека в жизни общества, а также его социально-экономической защищенности для увеличения продолжительности жизни во всех возрастных фазах.

"Почему-то мы чуть ли не приравниваем долголетие чуть ли не к гериатрии. Долголетие — это про все возрастные фазы, начиная с внутриутробного развития. Период детства должен быть больше. Потому что чем больше будет период детства, чем больше мы сюда заложим признаков здорового образа жизни, создадим фундамент здоровья, тем позже человек заболеет, и легче эта болезнь будет протекать. И не будет такого букета болезней, который у нас у людей за 60", — отметила Яковлева.

"Нужно начинать профилактические программы как можно раньше, с внутриутробного периода", — добавила она.

Яковлева отметила, что в этом плане инфраструктура по планированию беременности в регионах уже почти создана, есть множество центров планирования семьи. Однако проблема информированности присутствует — молодежь очень часто об этом просто не знает.

"Внутриутробный период — это здоровье матери, перинатальная диагностика, скрининги. Слава богу, они у нас пошли. Хотя нужно доводить все до того, как в Европе, и делать больше скринингов. У нас есть дорожная карта, в которую мы будем вносить изменения", — заключила она.