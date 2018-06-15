Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Бюст погибшему в Сирии военному летчику Герою России Роману Филипову открыли в пятницу под гимн России и залпы салюта в Воронеже у школы №85, в которой он учился, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Решение об установке памятника Филипову было принято в конце апреля комиссией по культурному наследию Воронежа.

На церемонии присутствовали представители Совета Федерации, Вооруженных сил РФ, юнармейцы, курсанты-суворовцы, курсанты Военно-воздушной академии, учителя и ученики 85-й школы, родные летчика и простые воронежцы. Среди отрывавших бюст были вдова Ольга Филипова и глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Действительно, настоящий человек он был. Поэтому сегодня, вот когда открывается памятник, я думаю, ученики, которые будут учиться в этой школе, будут так же гордиться и постоянно будут помнить, что небо над головой требует не только защиты, но и иногда оно достается ценой своей жизни. Поэтому очень волнительно в этот день, и переполняет чувство гордости", — сказал отец летчика Николай Серафимович.

В школе №85 Филипов учился с 1991 по 2001 годы, 6 февраля школе было присвоено его имя.

© РИА Новости / Алексей Андреев Курсанты военно-воздушной академии фотографируются на фоне бюста летчику Роману Филипову в Воронеже © РИА Новости / Алексей Андреев Курсанты военно-воздушной академии фотографируются на фоне бюста летчику Роману Филипову в Воронеже

Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Летную практику проходил в Борисоглебске, где размещается авиационная база Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил. По данным Минобороны РФ, 3 февраля 2018 года при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.