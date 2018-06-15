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Общество

В Москве прошли Международный детский форум и чемпионат "Футбол для дружбы"

11:3615.06.2018
(обновлено: 11:43 15.06.2018)
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© Фото : пресс-служба программы "Футбол для дружбы"Участники чемпионата мира по Футболу для дружбыУчастники чемпионата мира по Футболу для дружбы
© Фото : пресс-служба программы "Футбол для дружбы"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Дети из 211 стран и регионов мира собрались в Москве на Шестом Международном детском форуме, а 12 июня в столице прошел Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" среди 32 международных детских команд.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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Форум проводится в рамках Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", официального партнера FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

"Перед открытием ЧМ-2018 в Москве прошел Международный детский форум "Футбол для дружбы", который существует уже шестой год, и в этом году собрал более двух тысяч участников со всех континентов мира. Ребята не только общаются, вместе играют в футбол, но и пропагандируют главные принципы программы: мир, уважение, равенство, братство…", — сказал на церемонии вручения призов участникам чемпионата председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

Матчи за звание чемпиона мира программы "Футбол для дружбы" проходили на столичном стадионе "Сапсан Арена". В течение нескольких дней Юные футболисты, Юные тренеры и спортивные комментаторы играли в футбол, общались и обменивались опытом. На поле встретились 32 международные Сборные дружбы, состоящие из юных спортсменов в возрасте 12 лет — мальчиков и девочек из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии и Океании.

В составе каждой сборной Международного чемпионата по "Футболу для дружбы" могут играть спортсмены разных национальностей, пола и физических возможностей. Так, например, в команде Siberian Tiger встретились участники из Буркина-Фасо, Восточного Тимора, Сирии, Йемена, Марокко и Иордании, а команда Imperial Woodpecker объединила юных спортсменов из Германии, Белиза, Гватемалы, Канады, Никарагуа и Словакии.

В этом году Сборные дружбы были названы в честь редких и вымирающих видов животных с целью популяризации защиты дикой природы.

© Фото : пресс-служба программы "Футбол для дружбы"Участники чемпионата мира по "Футболу для дружбы"
© Фото : пресс-служба программы "Футбол для дружбы"
Участники чемпионата мира по "Футболу для дружбы"

Победу в турнире одержала команда Chimpanzee, в которую вошли представители 7 стран и её юный российский тренер Владислав Поляков (город Саранск).

По традиции все участники финальных мероприятий программы "Футбол для дружбы" посещают футбольные матчи мастеров. Так, в прошлом году ребята поддерживали сборные Чили и Германии в финале Кубка Конфедераций FIFA, который проходил на стадионе "Санкт-Петербург". В этом году Юные послы "Футбола для дружбы" посетили матч-открытие Чемпионата мира по футболу, на котором встретились сборные России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники".

Почетными гостями и участниками шестого сезона "Футбола для дружбы" стали многие известные спортсмены и тренеры, в том числе генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Очень здорово, что дети со всего мира объединены таким проектом: это важно не только для спортивного развития, но и для развития личности. Приятно видеть, как молодые таланты вкладывают душу в любимое дело, удивительно, как всего за три дня дети успели стать друзьями и продемонстрировать настоящую командную игру", — сказал Алаев.

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков отметил, что не первый год поддерживает программу ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", где "все юные спортсмены — очень талантливые и перспективные ребята".

"Наблюдая за играми Сборных дружбы, я по-настоящему переживал за команды и, должен сказать, что финал был блистательным. С удовольствием буду следить за дальнейшей карьерой юных спортсменов. Уверен, что каждый из участников программы сможет достичь выдающихся спортивных результатов", — поделился впечатлениями Кержаков.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

За время реализации проекта его география существенно расширилась — с 8 стран в 2013 году до 211 стран и регионов в 2018 году. Символ проекта "Футбол для дружбы" — Браслет дружбы — повязали на руку 3 миллиона детей и взрослых по всему миру, в том числе знаменитые спортсмены, журналисты, артисты, политики, президенты разных стран.

 

 

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Чемпионат мира по футболу 2018
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0
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-
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-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
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