Союз страховщиков оценил реформу ОСАГО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Меры первого этапа либерализации ОСАГО позволят достигнуть этому рынку хотя бы нулевой убыточности в первый год реализации, считает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Банк России в четверг опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Как отмечает ЦБ, данный документ является первым шагом по реализации ранее анонсированных Банком России мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО.

"Недостаточные тарифы, злоупотребления и случаи прямого мошенничества стали причиной того, что в прошлом году страховые компании ушли в глубокий минус. Отрицательный финрезультат достиг 15 миллиардов рублей. Многим пришлось покинуть рынок, оставшиеся сознательно снижают свою долю. Мы считаем, что меры первого этапа либерализации позволят достигнуть рынку хотя бы нулевой убыточности в первый год реализации", — прокомментировал РИА Новости Юргенс.

Он отметил, что из-за тяжелой ситуации в ОСАГО минувший год стал сложным для автостраховщиков. По его словам, все внимание страховых компаний, оставшихся на рынке ОСАГО (их уже всего 55, хотя 14 лет назад насчитывалось 240), сосредоточено сейчас на выправлении ситуации с автогражданкой.

"Если рассмотреть динамику изменения средней страховой премии и средней страховой выплаты за период с 2010 по 2017 год, то видно, что за 7 лет размер средней премии вырос на 131%, в то время как средней выплаты – на 228%. То есть размер средней премии увеличился в 2,3 раза, а размер средней выплаты — почти в 3,2, что, естественно, не могло не сказаться на финансовой устойчивости страховщиков. Очень похожи и абсолютные показатели по сбору премии и выплатам. Суммарный сбор премии с 2010 по 2017 год вырос на 142,3%, тогда как суммарные выплаты выросли на 216,1%", — рассказал Юргенс.

"Несмотря на убыточность, принятые страховщиками меры позволили решить острый вопрос с доступностью ОСАГО для граждан, то есть снять наиболее явные симптомы кризиса. При этом очевидно, что для самих страховщиков ситуация продолжала ухудшаться, так как реальные проблемы не только не решались, но и нарастали, в этой связи крайне важно, что маятник качнулся в сторону установления более справедливых тарифов, когда дается возможность более точной настройки тарифа под конкретного клиента, безаварийные не платят за аварийных автомобилистов, одни регионы не дотируют другие. Это разумный подход и мы его приветствуем", — заключил президент ВСС.