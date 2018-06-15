В ряде районов Москвы ночью была превышена концентрация сероводорода

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Порог запаха сероводорода был превышен в отдельных районах Москвы в ночь на пятницу, однако безопасный уровень воздействия не был превышен, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в пятницу.

"В отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха сероводорода, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Вместе с тем по состоянию на 8 утра максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

"Вблизи автотрасс по данным на 08.00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,2 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,2 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – до 0,1 ПДКм.р", — уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.