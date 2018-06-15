Стала известна программа Международного морского салона во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Вопросы кораблестроения, развития портов и экологии обсудят на Международном дальневосточном морском салоне-2018, который состоится 26-28 июля во Владивостоке, сообщает Росконгресс.

Оператор мероприятия отмечает, что на сайте салона размещена архитектура деловой программы. Она построена вокруг трех основных направлений: "Кораблестроение и судостроение", "Инфраструктура и логистика", "Регулирование и развитие". Всего в рамках деловой части салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий.

"Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации — от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей", — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Участники салона обсудят кораблестроение и судостроение, место России в международной транспортно-логистической системе, развитие портов, вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства, а также новое законодательство в сфере водного транспорта.

В рамках выставочной программы гостям салона покажут свои проекты и разработки крупнейшие судостроительные предприятия, в том числе "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", "Роснефтефлот", "Восточная верфь" и другие.

Всего мероприятие объединит 1,5 тысячи участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.