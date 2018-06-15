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Общество

Поэтапная реформа: Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

04:4415.06.2018
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПенсионное удостоверение. Архивное фотоПенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Опора России": пенсионная реформа приведет к серьезному росту пенсий

"Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году", — сказал он на заседании кабинета министров.

Первой реформа затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Россияне, которые работают в особых климатических условиях, например в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

В качестве компенсации правительство предлагает дать тем, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше срока. Кроме того, власти предложили сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для работающих на вредных производствах, инвалидов по зрению I группы и военной травмы, у одного из родителей или опекунов инвалидов детства, и ряда других категорий.

Председатель правительства также подчеркнул, что пенсии будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов.

Баланс на рынке труда

Сергей Неверов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пенсионная реформа должна привести к росту благосостояния, считает Неверов
Медведев отметил, что нынешняя демографическая ситуация и сложившаяся обстановка в пенсионной системе может привести к ее разбалансировке вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. И для того, чтобы этого не произошло, и для обеспечения нормальной жизни пенсионеров нужны дополнительные меры, добавил премьер-министр.

По словам Медведева, повышение пенсионного возраста поможет не только поднять выплаты, но и сбалансировать рынок труда.

При этом премьер-министр отметил, что бизнес должен нести часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров.

"Теперь о налогах. Говоря об этом в контексте совершенствования пенсионного законодательства, я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес", — заявил Медведев.

По его словам, предлагались различные варианты претворения этой идеи в жизнь: обсуждалось и введение налогов с продаж, и переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, и повышение ставки этого налога, и отмена налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, продукты и детские товары. "Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов и остановились на других решениях, которые предлагаются к рассмотрению", — сказал Медведев.

Улучшение качества жизни

Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Топилин: повышение пенсионного возраста не повлечет проблем для рынка труда
России нужна пенсионная реформа, которая приведет к росту благосостояния пенсионеров, повышению их доходов и улучшению качества жизни, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

"Действительно, нам нужна пенсионная реформа, которая приведет к улучшению благосостояния наших пенсионеров, к повышению их доходов и в целом приведет к улучшению качества их жизни", — сказала Духанина РИА Новости.

Парламентарий отметила, что при этом пенсионная реформа не должна быть декларативным инструментом, поэтому под нее должны быть произведены все необходимые расчеты и она должна быть реально обеспечена.

Рост пенсий

Татьяна Голикова, Антон Силуанов и Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Прибавку для работающих пенсионеров пока не рассматривают, заявила Голикова
Одна из целей повышения пенсионного возраста в России — это увеличение пенсионного обеспечения граждан, сообщила на пресс-конференции членов правительства России вице-премьер Татьяна Голикова.

"Все те решения, которые принимаются, ставят своей целью увеличение пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе", — сказала Голикова.

"Безусловно, первые годы мы не получим каких-то значимых, существенных плюсов по пополнению пенсионной системы, но постепенно ресурсы пенсионной системы будут накапливаться, соответственно это будет нам давать возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило и в предыдущие годы, и чем это будет происходить в первые годы", — уточнила Голикова.

Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что пенсии по итогам реформы, предлагаемой правительством, могут стать выше на 50 процентов.

"В старой формулировке, по нашему демографическому прогнозу доля людей в пенсионных возрастах к 2034 году вырастала бы до 28-29% населения с нынешних 25%. В обсуждаемом варианте к 2034 году доля составит 20-21% (такая доля была характерна для начала 2000-ых)", — отмечает Куликов.

По его словам, при неизменной системе взносов и использования ПФР, такая разница — это потенциально на 40% более высокие пенсии, чем в сценарии со старыми пенсионными возрастами.

Добровольные страховые накопления

Посетитель в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пенсии в 2019 году планируют проиндексировать дважды
Власти будут развивать систему добровольных страховых накоплений, но и от системы обязательного пенсионного страхования никто не отказывается, заявил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Что касается пенсионных накоплений, то мы договорились о том, что будем развивать добровольные системы пенсионного страхования, добровольные системы пенсионного капитала так называемые", — сказал министр, выступая на заседании правительства.

"Мы не отказываемся от построения именно страховой пенсионной системы. Поэтому мы действительно заинтересованы в том, чтобы пенсионная система аккумулировала больше ресурсов, больше доходов, и эти средства пойдут на увеличение пенсий наших пенсионеров. И сегодня повышение пенсионного возраста — это один из шагов для повышения ресурсов пенсионного фонда, которые, безусловно, пойдут на увеличение пенсий пенсионеров. Это наша основная задача", — также сказал Силуанов.

Дело за Госдумой

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава Пенсионного фонда заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении
Правительство в ближайшие дни планирует внести в Госдуму законопроект по повышению пенсионного возраста, в окончательном варианте его могут принять после каникул, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, уже сейчас начата плотная работа в публичном режиме с работодателями и профсоюзами.

"Законопроект когда поступит на площадку Думы, будем собирать разные предложения", — сказал он. Топилин сообщил, что законопроект поступит в нижнюю палату ближайшие дни. "Мы рассчитываем в эту сессию принять в первом чтении законопроект, окончательно — после завершения каникул", — добавил он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ольга Комиссарова
сволочи
05:01
15.06.2018
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nafanj67
Желаюввпи его медведевской команде судьбу министра Починка(1958-2014),который ратовал за повышение пенсионного возраста,но так и не познал радость ее получения.Не ройте ямы другим,ваша тоже рядом,годом раньше или позже.Хотелось бы посмотреть на оппозицию,пока горячо и люди возбуждены,думаю это их шанс,хотя они продажнее единоросов.
05:09
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
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