Затулин: упрощение получения гражданства вернет соотечественников в Россию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Десятки миллионов соотечественников могут переехать в Россию, если упростить процедуру получения гражданства, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее Затулин предложил перестать требовать от соотечественников при вступлении в гражданство РФ выхода из гражданства своей страны. Он пояснил, что к соотечественникам относятся люди, "принадлежащие к народам, исторически проживающим на территории РФ".

"Речь идет о десятках миллионов человек. Это будет плохо для РФ, если эти люди будут гражданами России? Это будет ущерб для РФ, для ее удельного веса и для ее самоуважения, и для всего остального, если число наших граждан будет возрастать?" — сказал Затулин в четверг на пресс-конференции.

Парламентарий добавил, что при упрощении процедур число желающих приехать в Россию быть существенно выше, чем то, которое сегодня заявляется. "Люди списываются между собой и понимают, что если здесь такие бюрократические препоны, то лучше не пытаться", — пояснил Затулин.

Депутат добавил, что намерен обсудить этот вопрос 21 июня на встрече с начальником государственно-правового управления президента Ларисой Брычевой.