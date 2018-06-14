МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Пенсионный возраст предлагается поднять до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, как будет реализовываться реформа.

По его словам, пенсионный возраст будут повышать поэтапно, для этого потребуется достаточно длительный переходный период. Глава правительства предложил начать его с 2019 года, чтобы достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году.

Кроме того, правительство предложило увеличить ставку НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, такой шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета на 600 миллиардов рублей ежегодно.

Двойная индексация

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году пенсии планируется проиндексировать дважды — с 1 февраля, а затем с 1 апреля.

По ее словам, первая индексация пройдет по фактической инфляции года, а вторая по факторам, которые связаны с увеличением возраста.

Деньги на повышение выплат появятся благодаря изменению соотношения числа работающих граждан и пенсионеров. Голикова напомнила, что в 1970 году в Советском союзе на одного пенсионера приходились 3,7 работающих граждан, а сейчас — около 1,8.

Выгодная инициатива

Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что благодаря инициативе правительства пенсии могут вырасти.

По старым прогнозам АКРА, доля пенсионеров к 2034 году должна была вырасти до 28-29% населения с нынешних 25%. Куликов отметил, что с помощью реформы к 2034 году доля пенсионеров снизится до 20-21%. По его словам, такое соотношение было в начале 2000-ых годов.

По его словам, при неизменной системе взносов и использования ПФР, такая разница — это потенциально на 40% более высокие пенсии, чем в сценарии со старыми пенсионными возрастами.

"С учетом, что и люди в ранее пенсионных возрастах, а в новой конструкции трудовых возрастах, тоже будут платить взносы — пенсии теоретически могут быть на 50% выше. Цена этого — на 15-20% более длинная трудовая жизнь", — заключил собеседник агентства.

Борьба с серыми схемами

В Общественной палате также рассказали о плюсах повышения возраста выхода на пенсию.

"Много людей предпенсионного возраста, честно признаться, особенно женщины, ждут "волчий билет", чтобы в 55 лет им сказали "все, оставляй рабочее место и иди в нищету", — рассказала глава комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

По ее словам, теперь у них будет возможность трудиться без ухода в серые схемы.

При этом она считает, что для женщин возраст выхода на пенсию можно было бы утвердить тот же самый, что и для мужчин.

"Можно было бы использовать практику ведущих стран Европы, где права женщин и мужчин равны, и 65 лет — это максимальный срок трудовой функции международной конвенции, которая скоро будет ратифицирована в России", — отметила член Общественной палаты.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1940-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.