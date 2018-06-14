На Ленинградском направлении электричек пустят "Ласточек" без повышения цен

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Новые электропоезда "Ласточка" заменят обычные электрички Ленинградского направления в 2018 году с такой же стоимостью проезда, следует из сообщения РЖД.

"Электропоезд "Ласточка" с 16 июня впервые повезёт пассажиров на Ленинградском направлении (перевозчик — АО "Московско-Тверская ППК") в режиме обычной электрички 6000-й нумерации. Новой "Ласточке" будет присвоен класс "Комфорт", она будет ежедневно совершать 7 рейсов на участке Москва – Крюково – Клин. Стоимость проезда и остановки будут как в обычных электричках", — говорится в сообщении РЖД в четверг.

Отмечается, что в настоящее время на Ленинградском направлении курсируют поезда "Ласточка" (класс "Экспресс") и электропоезда ЭТ2М.

Для удобства пассажиров пригородные поезда "Комфорт" получат новую ливрею и будут визуально отличаться от скоростных "Ласточек". Экстерьер поезда будет украшен эксклюзивной ливреей с белыми и синими полосами, а также символами трёх стихий: воздуха, воды и земли. Контроль оплаты проезда в постоянном режиме будут осуществлять работники контрольно-ревизионной службы Московско-Тверской ППК.

"Новая "Ласточка" станет первой из шести поездов, которые придут на смену обычным электричкам Ленинградского направления в 2018 году. Планируется, что второй такой поезд будет запущен до конца лета, а остальные – во втором полугодии 2018 года", — добавляется в сообщении.