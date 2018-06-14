МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов.

Ранее соответствующий законопроект внесли в Госдуму несколько членов Совета Федерации.

Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещенных для курения не значится. Авторы отмечают, что сейчас множество людей курят у входа в дома. При этом проживающие в подъездах, в том числе дети, пожилые и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся "заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна".

По мнению комитета, в законопроекте, в частности, не проработан механизм того, как предполагается определять, являются ли нарушители жителями многоквартирного дома или гостями жильцов. Кроме того, законопроект получил отрицательный отзыв правительства.

"Вроде, идея хороша. Но прописана она неудовлетворительно. Можно было бы включить его в общее антитабачный законодательство… Соберите коллег из Совета Федерации и перевнесите его", — сказал глава думского комитета Дмитрий Морозов.