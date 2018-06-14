Службы экстренного реагирования Ростовской области готовы к ЧМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости. Службы экстренного реагирования Ростовской области полностью готовы к ликвидации любых чрезвычайных происшествий, которые могут возникнуть во время проведения игр чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заместитель губернатора Вадим Артемов.

По его словам, ввиду изменения климатических условий в последнее время в Ростовской области иногда происходят ЧС, которые раньше не были характерны для этой местности. Артемов подчеркнул, что стадион "Ростов Арена" при строительстве был поднят на 6 метров, что обеспечивает ему возможность оставаться в неподтопляемой зоне фактически при любом развитии ситуации. В текущем году ученые неоднократно отмечали полноводность Дона, которой не было в регионе уже много лет. Весной спасатели провели учения по ликвидации последствий паводка.

"Благодаря планомерной работе в последние годы мы сегодня с полной ответственностью говорим, что готовы к любому развитию ситуации", — сказал Артемов.

Он отметил, что для обеспечения безопасности жителей и гостей Ростовской области в период ЧМ-2018 создана региональная платформа автоматизированного программного комплекса "Безопасный город". В рамках первого этапа программы в четырех городах области, в том числе Ростове-на-Дону, установлены камеры видеонаблюдения, обладающие аналитическими функциями.

Отдельные камеры способны обнаруживать объект в запрещенной зоне, выявлять несанкционированные скопления людей, нетипичные движения. Камеры распределены, в том числе, на территории основных мест проведения чемпионата мира – на стадионе, в фан-зоне, на въездах и выездах из города, железнодорожном вокзале, в аэропорту.

"По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, видеопотоки камер наблюдения с объектов чемпионата замкнуты на региональную платформу АПК "Безопасный город", — отметил Артемов. В дальнейшем в систему будут включены системы оповещения в области, датчики, реагирующие на подъем воды.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также пройдет один из матчей 1/8 финала.

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