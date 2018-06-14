Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС

МОСКВА, 14 июн-РИА Новости. Правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Все одобрили", — ответил он на соответствующий вопрос.

Пенсионный возраст предлагается поднять до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Ставку НДС предлагается увеличить с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Как отмечал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, такой шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета на 600 миллиардов рублей ежегодно. Вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра эти средства будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития России, добавил Силуанов.