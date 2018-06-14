Игрушки из мемориала у сгоревшего ТЦ в Кемерово рассортируют для детдомов

КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Волонтеры студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) и Кемеровской епархии в четверг начали сортировать игрушки из мемориала у сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня", чтобы привести их в порядок и передать нуждающимся, сообщил РИА Новости руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.
"Планируется, что после того, как игрушки приведут в порядок, их направят в детские дома, детям-сиротам, в больницы, где дети проходят длительное лечение, в малоимущие семьи, для которых этот дар будет особенно дорог и важен. Это многовековая традиция Русской православной церкви — передавать вещи тех, кто оставил эту реальность, или посвященные им, как гарант того, что люди будут молиться о них. Это не просто сохранение памяти, но и милостыня, помощь", — сказал Ланский.
Сейчас волонтеры на месте сортируют игрушки и сувениры по коробкам, часть из них передадут в местные химчистки, представители которых ранее вызвались бесплатно привести их в порядок. Идею передать игрушки нуждающимся семьям и специализированным организациям ранее поддержали городские власти и психологи.