Игрушки из мемориала у сгоревшего ТЦ в Кемерово рассортируют для детдомов

КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Волонтеры студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) и Кемеровской епархии в четверг начали сортировать игрушки из мемориала у сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня", чтобы привести их в порядок и передать нуждающимся, сообщил РИА Новости руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах пожара. На сороковой день после трагедии к народному мемориалу возложил цветы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Планируется, что после того, как игрушки приведут в порядок, их направят в детские дома, детям-сиротам, в больницы, где дети проходят длительное лечение, в малоимущие семьи, для которых этот дар будет особенно дорог и важен. Это многовековая традиция Русской православной церкви — передавать вещи тех, кто оставил эту реальность, или посвященные им, как гарант того, что люди будут молиться о них. Это не просто сохранение памяти, но и милостыня, помощь", — сказал Ланский.

По его словам, пока еще не принято решение о судьбе икон, которые православные верующие оставляли на месте памяти и скорби. "Возможно, их распределят между нуждающимися семьями или передадут в городские храмы, которые станут местом сохранения памяти, где будут молиться о трагически погибших братьях, сестрах, матерях", — предположил собеседник агентства.

Сейчас волонтеры на месте сортируют игрушки и сувениры по коробкам, часть из них передадут в местные химчистки, представители которых ранее вызвались бесплатно привести их в порядок. Идею передать игрушки нуждающимся семьям и специализированным организациям ранее поддержали городские власти и психологи.