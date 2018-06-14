Пенсии в России будут увеличивать выше темпов инфляции, заявил Медведев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пенсии в России будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы должны их (пенсии — ред.) увеличивать темпами выше инфляции вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем. Но демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становятся все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти, и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решения, может привести к разбалансировке пенсионной системы — вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства", — сказал Медведев.

Правительство РФ в четверг рассматривает законопроект, предполагающий внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий.