Более 200 тысяч иностранных гостей посетят Саранск в дни ЧМ-2018

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Более 208 тысяч иностранных болельщиков и спортсменов посетят Саранск за все время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Владимир Волков.

"По нашим подсчетам, за все время проведения чемпионата в Саранск приедут более 208 тысяч иностранных гостей – это и команды, и болельщики. А в дни матчей – около 52 тысяч человек", — сказал Волков.

По его словам, болельщики приедут не только из стран, чьи сборные будут играть в Саранске.

"Мы ждем много гостей из США – более трех тысяч. Приедут болельщики из Великобритании и практически всех стран Европы", — добавил глава республики.

Саранск – один из городов проведения чемпионата мира по футболу-2018. Здесь пройдут четыре матча: Перу-Дания — 16 июня, Колумбия-Япония — 19 июня, Иран-Португалия — 25 июня и Панама-Тунис — 28 июня.

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