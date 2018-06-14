Владимир Волков: Мордовия станет совершенно другой после чемпионата мира

Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу: 16 июня состоится встреча сборных Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса. О том, как столица Мордовии подготовилась к проведению игр и приему иностранных болельщиков, а также о том, какое наследие останется региону после мундиаля, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Владимир Волков. Беседовала Елена Лазаренко.

— Владимир Дмитриевич, первый матч чемпионата мира в Саранске пройдет уже 16 июня, на поле встретятся команды Перу и Дании. Расскажите, пожалуйста, как Мордовия подготовилась к чемпионату, что предложите болельщикам и участникам игр?

— Необходимо начать с инфраструктуры, которую мы подготовили непосредственно к проведению чемпионата. Построен новый стадион "Мордовия Арена" на 44,7 тысячи зрителей. Он полностью готов. Мы провели три тестовых матча: на 13 тысяч болельщиков, на 22 тысячи зрителей и последний — при заполненном стадионе. Посмотрели, как ходит транспорт, обеспечивается безопасность, как входят и выходят болельщики, — то есть то, что положено тестировать перед матчами.

В Саранске построен новый аэропортовый комплекс — это два терминала: постоянный, который будет принимать 300 человек в час, а в режиме чемпионата — до 600 человек в час, и временный терминал для иностранных болельщиков с пропускной способностью 300 человек в час. Построена новая взлетно-посадочная полоса длиной три километра, которая может принимать все виды самолетов.

Для нас было важно подготовить гостиничную инфраструктуру. Когда решалось, быть или не быть Саранску одним из городов, принимающим чемпионат, наличие гостиниц было главным вопросом. Считаю, что и с этой задачей мы справились. Отремонтирован весь существующий гостиничный фонд. Отели аттестованы, прошли сертификацию. Построены новые гостиницы: Four Points by Sheraton на 159 номеров, где будут жить гости ФИФА, две гостиницы для команд — Mercure и "Адмирал" на 115 и 86 номеров, а также гостиничный комплекс "Тавла", где будут жить 1,3 тысячи человек. После завершения чемпионата в рамках проекта "Наследие" квартиры в "Тавле" будут переведены в жилфонд и проданы.

За время подготовки к чемпионату мы серьезно подтянули коммунальную инфраструктуру. Построены водопроводные сети и станции, которые решили вопросы обеспечения Саранска водой.

— А что это были за вопросы?

— Два района Саранска — Центральный и Юго-Западный — не были закольцованы в общую водопроводную сеть города. Мы закольцевали все микрорайоны и теперь можем подавать воду из любой из четырех резервных емкостей. Кроме того, построены новые водоподъемные станции, решены вопросы водоотведения, экологические вопросы, произведена замена части водопровода. Главным объектом стали очистные сооружения в Саранске. Проект реализован совместно с правительством РФ, Всемирным банком реконструкции и развития. Многие из этих задач были текущими, но проведение чемпионата мира ускорило их решение.

Еще одной задачей стало обновление транспортной инфраструктуры. Частные перевозчики обновили парк такси и маршрутных автобусов. Мы также приобрели 50 новых низкопольных автобусов, удобных для маломобильных групп населения, и 30 новых троллейбусов. Решено, что в дни игр мы будем возить горожан и гостей Саранска бесплатно. Это упростит передвижение по городу.

— Как в эти дни будут организованы транспортные потоки?

— Саранск с точки зрения транспортной доступности очень удобен. От места проведения фестиваля болельщиков (фан-феста) на главной площади города до стадиона "Мордовия Арена" десять минут пешком. Примерно столько же — от многих гостиниц. Но мы все равно продумали, как будем возить болельщиков в эти дни. Движение во время проведения матчей будет ограничено лишь на так называемой последней миле — за два-три квартала, непосредственно прилегающие к стадиону. Шаттлами и маршрутами общественного транспорта можно будет доехать до улицы Севастопольской, выйти за 300 метров от входа в стадион и затем дойти до арены. На наш взгляд, никаких неудобств жители и гости города не испытают. Городской транспорт будет ходить по привычным маршрутам, для обеспечения безопасности он оснащен системами видеонаблюдения внутри салона.

Для гостей Саранска, приезжающих в город на машине, организованы перехватывающие парковки на 5 тысяч автомобилей в западной и восточной частях города. Они оборудованы душевыми кабинами, там можно поесть, а затем поехать на стадион или в центр города шаттлами. До других микрорайонов города будут ходить маршрутные такси.

Навигация тоже полностью готова, названия улиц и туристических объектов переведены на английский язык. Навигационные конструкции есть на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту, на перехватывающих парковках. Думаю, гостям Саранска будет легко ориентироваться в городе.

— Сборная Панамы выбрала Саранск в качестве тренировочной базы, они уже приехали в город. Где живут, где тренируются?

— Для нас очень важно, что сборная Панамы выбрала Саранск в качестве своей тренировочной базы. Сборная Португалии также была готова выбрать Саранск, но сборная Панамы их опередила. Команда живет на базе Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, там же теперь располагается межрегиональная детская футбольная школа. Мы там построили крытый круглогодичный футбольно-легкоатлетический манеж: поле и восемь дорожек.

— Он тоже строился к чемпионату?

— У нас в целом очень развитая спортивная инфраструктура, и этот комплекс строился не специально к чемпионату. Там есть бассейн, прекрасные медицинские центры, одно тренировочное футбольное поле с естественным покрытием, номера практически уровня "пять звезд".

— Многих волнует безопасность. Все ли готово?

— Силы и средства, которые будут обеспечивать безопасность в дни чемпионата, уже прибыли в город. В места массового скопления людей проход будет организован через рамки, их будет достаточно, чтобы не создавать очередей. Автомобили, въезжающие в город, проверяются — пока выборочно. Безопасность усилена, но неудобств гости испытывать не будут.

— Сколько волонтеров работает в Саранске?

— По линии оргкомитета ФИФА в городе работает 1300 волонтеров из 180 городов России и 54 стран. Перед чемпионатом они прошли усиленное обучение, изучили Саранск. В основном волонтеры ФИФА работают на стадионе, сопровождают официальные делегации, журналистов.

Есть тысяча наших городских волонтеров, в том числе студенты Мордовского госуниверситета из Латинской Америки. Они будут работать в зоне гостеприимства, на вокзалах, в аэропорту, на перехватывающих парковках, на Фестивале болельщиков ФИФА, в зоне "последней мили", помогут гостям на городских туристических маршрутах.

— Волонтеров набирали из числа студентов?

— Не только. У нас волонтеры разновозрастные. Например, есть 75-летняя преподаватель университета. Они прошли отбор — изначально было почти 5 тысяч заявок, обучение, теперь работают.

— В Саранске за несколько месяцев до чемпионата выросли цены на краткосрочную аренду квартир. Сейчас они снизились. Рынок отрегулировал?

— В гостиницах Саранска цены соответствуют постановлению правительства РФ, они ниже, чем в Москве и других городах проведения матчей чемпионата, мы это контролируем. Кроме того, мы заключили договоры с владельцами тысячи квартир в Саранске, и там цены тоже не выше, чем предусмотрено постановлением. Например, максимальная цена за номер в трехзвездочной гостинице колеблется от 5,1 тысячи рублей до 11,2 тысячи рублей в сутки в зависимости от категории номера.

Но есть частные владельцы, которые — кто-то ради шутки или эксперимента, кто-то для заработка — выставляют свои квартиры на сайты аренды по высоким ценам. Например, мы разговаривали с одним из таких владельцев, он сказал, что ему было просто интересно, клюнет кто-то на его предложение или нет. Это все-таки единичные случаи, и сейчас цены действительно снизились. С одной стороны, рынок отрегулировал: ведь есть много предложений на более привлекательных условиях. С другой стороны, наверное, повлияли и наши обращения. Я сам, как глава республики, обращался к жителям, призывал быть гостеприимными, патриотичными, говорил, что нельзя разбогатеть за несколько суток. Думаю, это тоже сыграло свою роль: все болеют за страну, за республику и за свой город.

— Сколько иностранных гостей ждете?

— По нашим подсчетам, за все время проведения чемпионата в Саранск приедут более 208 тысяч иностранных гостей — это и команды, и болельщики. А в дни матчей — около 52 тысяч человек.

— Из каких стран ждете болельщиков?

— Не только из тех, чьи сборные будут играть в Саранске. Мы ждем много гостей из США — более 3 тысяч. Приедут болельщики из Великобритании и практически всех стран Европы.

— Английских болельщиков не боитесь? Они, помнится, обещали нам устроить варфоломеевские ночи.

— Мы же в гости принимаем. Думаю, увидев наше гостеприимство, они от своих планов откажутся.

— А чем встречать будете? Слышала, к чемпионату вы приготовили пача-бургер, объединив традиционную мордовскую и новую западную кухню.

— Пача-бургер — аналог гамбургера. Пача по-мордовски — блин. Бургер — это мясо на булочке, а пача-бургер — это мясо на толстом пшенном мордовском блине. Мы живем в средней полосе России, и большинство блюд у нас среднерусские. Но есть и традиционная мордовская кухня, блюда которой можно будет попробовать во время чемпионата. Есть, например, медвежья лапа — печень с сухарями. Есть селянка — наваристый суп из субпродуктов. Есть похлебка по-эрзянски с яйцом и похлебка по-мокшански — уже без яйца. Шашлык — интернациональное блюдо, у нас его тоже готовят. Будем гостей кормить и шашлыком по-мордовски, и ухой по-мордовски. Кроме традиционных кафе и ресторанов будет открыто много передвижных точек питания, на стадионе и в зоне гостеприимства будет отдельная программа. У железнодорожного вокзала города Рузаевка, который примет основную часть гостей, приехавших на поезде, будет работать целый городок питания. На железнодорожном вокзале Саранска, на перехватывающих парковках тоже. Голодными гости точно не останутся.

— Что можно будет посмотреть в свободное от футбола время?

— Мы на прошлой неделе говорили с волонтерами, что многое будет зависеть от того, как они покажут нашу мордовскую культуру. Музеи Саранска в дни матчей будут работать круглосуточно. Например, можно будет посмотреть галерею работ Степана Эрьзи. Гости смогут посетить близлежащие национальные центры: центр эрзянской культуры в Тавле, где учат делать национальную деревянную игрушку, центры мокшанской и русской культуры. Будут работать театры, фестивали. На городских площадках будут выступать мордовские артисты. В парках будет своя программа. На центральном фестивале болельщиков будут выступать российские и зарубежные артисты: Ева Симонс, Пол Окенфолд, "Город 312", "Братья Грим", "Моя Мишель", The Hatters и другие.

— Это только в дни проведения матчей в Саранске?

— В течение всего времени проведения чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля.

— Работников сферы услуг учили английскому языку?

— Учили.

— Говорят?

— Говорят. Хорошо подготовлены волонтеры. В автобусах будут объявлять остановки на трех языках: русском, английском и испанском. Меню также будут на трех языках. Отель, где будет жить португальская команда, готовит дополнительно меню на португальском. Многие сотрудники отелей, официанты хорошо говорят на иностранных языках.

— Сколько всего средств вложено в подготовку к чемпионату?

— В целом было потрачено около 18,5 миллиарда рублей, в том числе из республиканского бюджета 7 миллиардов рублей, из федерального 4 миллиарда рублей, 150 миллионов из местных бюджетов и из внебюджетных источников — 7,5 миллиарда рублей.

Кроме того, полностью за счет федерального бюджета построен стадион стоимостью 16 миллиардов рублей. Около 3 миллиардов из федерального бюджета в рамках софинансирования выделено на строительство нового терминала аэропорта.

Есть еще много объектов, которые мы построили и отремонтировали дополнительно. Они не включены в программы подготовки к чемпионату и, казалось бы, не имеют к нему никакого отношения, но в то же время не будь чемпионата, мы бы их не построили или сделали бы это гораздо позже.

Например, строительство микрорайона рядом со стадионом "Мордовия Арена", квартиры в котором можно было купить по льготной республиканской пятипроцентной ипотеке. Частный инвестор вложил в пределах 20 миллиардов рублей. Исторически там не было городской застройки. За время подготовки к чемпионату там вырос новый благоустроенный микрорайон на 15 тысяч жителей. Часть домов уже полностью заселена. Будет построено еще три микрорайона на 20 тысяч жителей.

— Это второй Саранск.

— Всего здесь будет жить около 40 тысяч человек. Население Саранска — около 315 тысяч. Но главное, это не просто жилые дома — это современный комфортный для жизни микрорайон.

Здесь широкие проспекты, очень свободная застройка. Есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура: стоянки для автомобилей, спортивные волейбольные и мини-футбольные площадки, площадки для силовых тренировок; есть прекрасная современная школа на 1450 мест с двумя бассейнами и спортивным ядром. Две поликлиники — взрослая и детская, три детских садика.

Люди там будут жить в совершенно другой среде. Мы во время подготовки к чемпионату вообще много усилий направили на улучшение среды обитания. Например, у стадиона к чемпионату мы расширили реку в два раза, сделав прекрасную зону отдыха. Там будет лодочная станция. На набережной — дорожки для прогулок, велодорожки, кафе, пляж. Мы хотим вместо песка сделать там травяной газон, сейчас такие используются за границей.

Рядом с новым микрорайоном построены четыре крупных торговых центра, где представлены как российские сети, так и мировые бренды. И это тоже наследие чемпионата — появление в Саранске магазинов мировых торговых сетей. У нас построены "Леруа Мерлен", "Ашан", Metro, Spar — всего больше десятка. Без чемпионата нам было бы очень трудно убедить их прийти в наш небольшой город.

Или возьмем дороги. В программу подготовки не вошло строительство восточного обхода Саранска, который соединил федеральные и региональные трассы, позволил пустить транзитный транспорт в обход города, решив транспортную и экологическую проблемы. Его стоимость — 7 миллиардов рублей. Мы соединили все спальные микрорайоны города дорогами. Раньше из одного района в другой можно было попасть только через центр.

Или пешеходные переходы у железнодорожных вокзалов с лифтами — это тоже наследие чемпионата. Отремонтированы дома, благоустроены дворы, изменения коснулись сферы услуг. По нашим подсчетам, непрямые затраты, которые не касаются чемпионата, но в то же время являются наследием, — около 30 миллиардов рублей.

— То есть чемпионат стал толчком для развития нового качества жизни?

— Да, это новое качество жизни для человека. Мы построили новый микрорайон, новые проспекты, новые дороги, привлекли крупнейшие мировые торговые сети, обновили городской транспорт, внедрили систему "Безопасный город" к чемпионату, ввели единый диспетчерский номер 112, благоустроили зоны отдыха. Это все касается человека и качества его жизни.

Чем хорош чемпионат? Может быть, это прозвучит громко, но я считаю, что основное достижение то, что мы станем совершенно другими. Это главное наследие чемпионата. У нас будет другой кругозор, другое отношение к окружающей среде, другой масштаб, другие представления о жизни. Те, кто работает в тех же ресторанах, кафе, сфере обслуживания, сами не заметят, как изменятся за этот месяц. Они будут совершенно по-другому смотреть на мир.

— Что это даст?

— Надеюсь, что эти изменения станут драйвером развития экономики Мордовии. Во время подготовки к чемпионату мы много занимались развитием туризма. В Мордовии есть что посмотреть, у нас готова туристическая инфраструктура. И в течение ближайших года-двух мы ожидаем рост турпотока, чего не произошло бы без чемпионата.

Мы рассчитываем на рост объема инвестиций в республику. Саранск — небольшой город, и инвестору здесь намного комфортнее, чем в мегаполисах. Саранск — один из самых безопасных городов России, здесь низкий уровень преступности, алкоголизации и наркомании. У нас развита промышленность, очень квалифицированная рабочая сила, хорошо развиты инфраструктура, образование, медицина, культура, и инвестор все это увидит. Думаю, все это и будет главным наследием чемпионата.

— Владимир Дмитриевич, вы, наверное, из-за подготовки к чемпионату долго не были в отпуске. Когда планируете отдохнуть?

— Осенью. Как только закончатся матчи, у нас начнется свой чемпионат — уборка урожая. Посевная прошла в этом году хорошо. Пока виды на урожай тоже нормальные. В Мордовии очень развито сельское хозяйство. Мы занимаем по среднедушевым показателям первое-второе место в России по надоям молока, первое место по производству яйца, по производству мяса — пятое.

Мы лет 10-15 назад активно работали с Германией, Голландией, привозили их технологии в области сельского хозяйства, внедряли передовые российские. Например, с Голландией у нас были совместные школы по молочному и мясному животноводству, производству свинины. Сейчас нам уже не нужно ездить учиться за границу. У нас есть предприятия, которые работают на мировом уровне и даже опережают лучших мировых производителей. Например, птицефабрика "Октябрьская" — ее результаты и технологии лучше, чем в Голландии. В прошлом году на некоторых полях у нас была урожайность зерновых 105-110 центнеров с гектара, это уже мировой уровень.

Мы производим 16 тысяч тонн сыра — почти как в Татарстане и на Алтае. Мордовия — один из двух регионов РФ наряду с Краснодарским краем, где производится консервированный зеленый горошек. У нас расположены крупные птицефабрики, мясоперерабатывающие комплексы. Есть крупные заводы по производству пива, а по производству солода — один из крупнейших в Европе. Выпускаем сгущенное молоко. Практически все, что производим в сельском хозяйстве, мы перерабатываем. В структуре производства продуктов 60 процентов идет за пределы республики, около 37 процентов потребляем на внутреннем рынке.

Мордовия — крупнейший в России производитель роз. Сейчас в республике производится 12 из 100 роз, продающихся в России. В следующем году мы планируем занять пятую часть российского рынка.

— Мордовия — сельскохозяйственная республика?

— Мы промышленная республика с очень развитым сельским хозяйством. В структуре ВРП сельское хозяйство занимает 13 процентов, а промышленность 28 процентов. И промышленность в основном высокотехнологичная. Мы выпускаем широкий спектр кабельной продукции: кабели связи, силовые кабели, электрические кабели различной мощности и другие. В прошлом году построили два кабельных завода, в следующем сдадим еще два.

У нас заработал вагоностроительный кластер. В этом году рост промышленного производства на заводе "Рузхиммаш", выпускающем более 50 моделей грузовых железнодорожных вагонов, составил 30 процентов. Сейчас предприятие выпускает 7 тысяч вагонов в год.

— За счет чего такой рост?

— За счет того, что российский рынок открылся по всей линейке вагонов. Кроме того, предприятие вышло в этом году на рынок Ирана, в позапрошлом поставило первые вагоны на Кубу. На экспорт поставляется около тысячи вагонов.

Каждый третий источник света в России производится в Саранске на заводе "Лисма". Предприятие поставляет свою продукцию за рубеж. В Республике Бурунди открыто совместное предприятие компании по производству источников света. Сейчас идут переговоры с Нигерией об открытии светотехнического завода.

В Саранске также расположен крупный завод по производству медицинских препаратов "Биохимик", который в этом году начал промышленный выпуск полного цикла антибиотиков нового поколения, чего в России не было уже 20 лет. Один из препаратов уже сертифицирован, еще три находятся в стадии сертификации. К концу следующего года планируется выпускать 20 видов антибактериальных препаратов. Раньше субстанции закупали преимущественно в Китае и Индии, теперь производим сами, таким образом обеспечивая лекарственную безопасность страны. На "Биохимике" совместно с Мордовским госуниверситетом создан Научно-производственный центр по развитию фармацевтического производства. Строится новый корпус "Биохимика" на 17 тысяч квадратных метров, где будет выпускаться несколько совершенно новых видов продукции, в том числе преднаполненные шприцы. Это будет уже совершенно другой завод "Биохимик".

— Каковы сейчас объемы производства в Мордовии?

— Валовый региональный продукт 250-260 миллиардов рублей. Объем промышленного производства около 140 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства за пять месяцев этого года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это один из самых высоких показателей в стране. В прошлом году рост индекса промпроизводства составил 10 процентов. С учетом того, что планируется вводить новые производства, в следующем году мы также прогнозируем хороший рост этого показателя.

В целом за последние три года мы увеличили экспорт в 2,5 раза — с 4 до 10 миллиардов рублей. За ближайшие три года планируем его увеличить еще втрое — до 30 миллиардов рублей. Думаю, это стало возможным благодаря тому, что 29 процентов всей выпускаемой продукции — инновационная продукция. Это один из самых высоких процентов в России.

— Что больше всего растет?

— Высокотехнологичная продукция: электроника, кабельная продукция, светотехника, оптоволокно. У нас единственный в стране завод по промышленному производству оптоволокна —"Оптоволоконные системы". Почти весь объем продукции завода поставляется на экспорт, в том числе в Китай, Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и другие страны. В день, когда в Саранске будет играть сборная Японии, приедет руководство одной из японских компаний. Мы планируем начать строительство второй очереди завода по производству преформ — трубок, из которых тянут оптоволокно. В данный момент преформы мы покупаем за границей.

Мы в целом активно развиваем сотрудничество с Японией. В этом нам помогает наш сенатор Сергей Кисляк.

— Есть еще один человек, который продвигает Мордовию на мировой арене, — французский актер Жерар Депардье. Он продолжает помогать вам? Читала, что он продал свою квартиру в Саранске.

— Депардье никогда не имел квартиры в Саранске. Он прописался в квартире своего большого друга, нашего земляка Николая Бородачева, который в свое время заочно влюбил актера в Мордовию. Когда Депардье получил паспорт, мы его прописали в квартире Бородачева. Он по-прежнему зарегистрирован в этой квартире, желания выписаться не изъявлял.

Депардье к нам по-прежнему приезжает, мы его знакомим с Мордовией. Он сподвиг нас совместно с Госфильмофондом ускорить ремонт кинотеатра "Россия", в котором открылся Центр Жерара Депардье. Там два зала, в том числе детский, где показывают детские фильмы. Актер приезжал на открытие. Сейчас ведутся переговоры об открытии там совместного с мордовскими бизнесменами ресторана.

Сейчас Депардье совместно с Пьером Ришаром хочет снять документальный фильм о Мордовии. Он написал сценарий, я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после чемпионата мира. По сценарию в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией.

— Кто был инициатором создания этого фильма? Вы предложили Депардье или он вам?

— Это их предложение. Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата.

— Сейчас у Депардье есть бизнес в Мордовии?

— Нет.

— А пенсию получает?

— Не получает. Но платит налоги с доходов, полученных в России. Пока это небольшая сумма и налоги тоже небольшие.

— В ходе подготовки к чемпионату вы тесно общались с вице-премьером Виталием Мутко, который теперь курирует строительство…

— Он нам очень помогал при строительстве инфраструктуры и реструктуризации нашей спортивной работы. Зная Виталия Леонтьевича по совместной работе, уверен, что он будет вникать в те вопросы, которые курирует. Он знает проблемы строительства, уже интересуется ситуацией в строительной отрасли регионов. Он активный, энергичный, думаю, ту отрасль, которую он теперь возглавляет, постарается развить.

— За время подготовки к чемпионату Мордовия увеличила объем госдолга. Сейчас проблема снята?

— Мы стабилизировали госдолг. Сейчас он составляет 15 миллиардов рублей перед коммерческими банками и 21 миллиард рублей перед федеральным бюджетом. Основную часть мы нарастили во время подготовки к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами российского государства в 2012 году и перед подготовкой к чемпионату мира. В этом году мы еще возьмем миллиард-полтора для завершения работ к чемпионату, и с 2019 года будем понемногу отдавать долг, не уменьшая финансирование социальных проектов.