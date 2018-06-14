Более 1,1 млн человек посетили фестиваль "День России. Московское время"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек посетили фестиваль "День России. Московское время", который прошел в российской столице 11-12 июня, сообщила в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"За два дня, 11 и 12 июня, на фестивале "День России. Московское время" побывали более 1,1 миллиона посетителей. Среди них было немало туристов, в том числе и иностранных футбольных болельщиков, которые приехали в столицу на чемпионат мира", — цитирует Сергунину оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Она напомнила, что в рамках фестиваля для гостей была подготовлена развлекательная программа, в которую вошли театральные показы. Больше всего зрителей, по словам заммэра, собрали спектакли Московского театра Олега Табакова, Московского губернского театра и студии "Певцовътеатр".