Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит омбудсмена Верховной рады Украины Людмилу Денисову помочь в организации посещения 34 россиян, заключенных на территории Украины.

Ранее Денисова попросила Москалькову разрешить ей посетить 34 заключенных украинцев на территории России, среди них — кинорежиссер Олег Сенцов, а также Станислав Клых и Николай Карпюк.

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека… Я планирую посетить (руководителя портала РИА Новости Украина) Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Баранова и Одинцова, которые осуждены и находятся в Киеве, Владимира Суханова, Вячеслава Высотского, Виктора Агеева, Валерия Болдырева, Сергея Князева, Ларису Чубарову, Игоря Кимаковского, Руслана Тажиева и других", — сказала Москалькова журналистам в четверг.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова заявляла РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений. Позже сообщалось, что Денисова приедет в Россию в субботу и посетит заключенного Дмитрия Штыбликова, а Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая задержали в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.