Россиянам накладно платить курортный сбор, выяснил ФОМ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают, что курортный сбор в 30-50 рублей за сутки — это накладно для семейного бюджета, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Более половины россиян (51%) назвали "значительной" для бюджета сумму в 30-50 рублей, которую придется оплатить в случае семейной поездки на две недели на отечественные курорты. Иного мнения придерживаются 41% участников опроса, а 8% не смогли дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 2–3 июня в 53 субъектах среди 1,5 тысяч респондентов.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Первого мая 2018 года эксперимент по взиманию курортного сбора начался в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года, в Краснодарском крае срок начала выплат перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, которые приедут на ЧМ-2018.