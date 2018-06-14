В ФСБ объяснили требования к Telegram

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ключи для расшифровки сообщений пользователей Telegram нужны ФСБ РФ для защиты общества и государства, заявила в четверг представитель спецслужбы на заседании Мосгорсуда.

"Эти данные необходимы для защиты жизни и здоровья граждан, безопасности государства, личности и общества. По моему мнению, баланс публичных и частных интересов тут соблюден", — отметила юрист в суде, который рассматривает жалобу на блокировку мессенджера.

По ее словам, эта информация пригодится в оперативно-розыскной деятельности, а ее отсутствие может привести к тому, что преступления вовремя не будут предотвращены.

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Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.