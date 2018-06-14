Москва выделит почти 600 млн рублей на систему штормового предупреждения

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Столичные власти выделят учреждениям Росгидромета в 2018-2020 годах более 574 миллионов рублей на создание системы штормового предупреждения, говорится в копии документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Столичные власти выделят в 2018-2020 годах учреждениям Росгидромета более 574 миллионов на создание системы наблюдений за погодой на 120 вышках сотовой связи вдоль всех кольцевых дорог Москвы и области, начиная с Московского большого кольца", – следует из дорожной карты по развитию системы мониторинга, предупреждения об опасных и неблагоприятных погодных явлениях.

Как отмечается в документе, утверждённом заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым, таким образом будет сознана система предупреждения опасных погодных явлений.

"Также будут установлены 43 новые автоматические метеостанции, внедрены информационные системы обработки данных, созданы удобные форматы предоставления информации пользователям", – уточняется в дорожной карте.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, в конце мая 2017 года прошел по московскому региону, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200. В Подмосковье также оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.