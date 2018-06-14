Глава Мордовии рассказал, что Депардье никогда не имел квартиры в Саранске

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости рассказал, что имеющий российский паспорт французский актер Жерар Депардье вопреки слухам не продавал свою квартиру в Саранске, так как ее у него никогда не было.

Президент РФ 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому актеру Жерару Депардье, который сохранил и французское гражданство. Актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Позже СМИ сообщали, что Депардье продал свою квартиру в столице Мордовии.

"Депардье никогда не имел квартиры в Саранске. Он прописался в квартире своего большого друга, нашего земляка Николая Бородачева, который в свое время заочно влюбил актера в Мордовию. Когда Депардье получил паспорт, мы его прописали в квартире Бородачева. Он по-прежнему зарегистрирован в этой квартире, желания выписаться не изъявлял", — сказал Волков, отвечая на вопрос, действительно ли Депардье продал свою квартиру в Саранске.

По словам Волкова, французский актер по-прежнему приезжает в Мордовию.