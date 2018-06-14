Правительство обсудит в четверг пенсионную реформу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство РФ в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством РФ в четверг.

Источник в нижней палате парламента в среду подтвердил РИА Новости информацию о внесении законопроекта в четверг.

Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно. По данным газеты "Коммерсант", пенсионный возраст в России планируют повысить до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.