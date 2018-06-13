В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ будет сокращено с 1 января 2019 года, заявил журналистам глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

С января 2019 года РФ полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" в России создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

По словам Романченко, полностью об отключении аналогового телевидения речи не идет, оно будет сокращено. "Речь идет о сокращении аналогового вещания, начиная с 1 января 2019 года. Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек", — сказал глава РТРС.

Он отметил, что это касается обязательных общедоступных каналов. "Все остальные каналы — такие, как РЕН-ТВ, ТНТ, СТС, региональные каналы — они вольны работать в аналоге, сколько захотят. И никакого точного срока не определено ни одним нормативным документом", — сказал Романченко.

В настоящее время предусмотрен запуск двух мультиплексов (пакетов каналов) по 10 каналов, а также 3 радиоканала. Отвечая на вопрос, планируется ли вернуться к вопросу о запуске третьего мультиплекса, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сказал, что о рассмотрении такой возможности можно будет говорить только после того, как полноценно заработают первые два мультиплекса.

"Сначала должен заработать первый и второй мультиплексы полномасштабно, и после этого можно будет разрабатывать третий. Потому что по экономике третьего мультиплекса необходимо только на распространение сигнала в "цифре" примерно 15 миллиардов рублей в год. Таких денег на региональном рекламном рынке свободных сегодня нет", — сказал Волин.

"Перед нами стоит сегодня более важная задача полномасштабного включения второго мультиплекса. Потому сегодня он работает только в городах с населением свыше 50 тысяч человек, и сейчас ведется работа по тому, чтобы до конца года включить второй мультиплекс до масштабов всех страны, которые предусмотрены. Только после того как второй мультиплекс заработает, встанет на ноги, можно будет уже смотреть и что-либо обсуждать про третий", — добавил замминистра.