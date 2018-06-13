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Общество

Эксперт призвал к независимому расследованию возможных утечек на ЕГЭ

21:4513.06.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Необходимо провести независимое расследование, чтобы выяснить, действительно ли были утечки на ЕГЭ по математике и химии, и если они были, Рособрнадзору нужно вести совместную работу с МВД, считает руководитель центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рособрнадзор подготовит иск после заявлений об утечке заданий ЕГЭ

Ранее основатель проекта "Решу ЕГЭ", учитель математики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гущин сообщил об утечках на экзамене по математике и химии. По его словам, некоторые задания ЕГЭ были давно размещены в интернете и школьники могли узнать ответы. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов позже опроверг эту информацию об, заявив, что служба подготовит иск в связи с распространением недостоверных сведений. Он не исключил, что подобные заявления являются провокацией. По его словам, современная технология исключает возможность утечек.

"Надо брать то, что было в интернете размещено, и то, что решали ребята на ЕГЭ, и сравнивать. Только это может дать ответ, была ли утечка или не была. Нужно задействовать независимую комиссию… Условно говоря, здесь нужна Ассоциация учителей математики. Это первый момент, который надо просто понимать. Второй момент — а может ли быть утечка? Честно говоря, вполне допускаю. Во всех странах, где есть единые экзамены, нет-нет, да происходят такие сюжеты. Но то, что это возможно, не означает, что это случилось. Поэтому возвращаемся к первому вопросу", — сказал Болотов РИА Новости.

С его точки зрения, в расследовании обязательно нужно задействовать независимую комиссию, то есть профессиональное сообщество, не заинтересованное в сокрытии результатов.

Федеральный общественный наблюдатель перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Если есть подтверждения железные независимых экспертов, что одни и те же задания были, значит, утечка была. И тогда надо исследовать это вместе, с моей точки зрения, с МВД. В каком месте произошла утечка этих материалов: то ли из Федерального института педагогических измерений, то ли из Федерального центра тестирования, то ли люди, которые получили в субъектах эти материалы, выложили их в открытом доступе. Это уже следственные вопросы. Утечки бывают во всех странах, не каждый год, конечно, но бывают. Тут расследование нужно обязательно", — добавил Болотов.

По его словам, не бывает абсолютно "непробиваемой" технологии. "Другое дело, что надо иметь запасные варианты, как с этим бороться. Утверждается, что задания были в интернете, и люди, которые их прочитали, были поставлены в лучшие условия, чем остальные. А давайте посмотрим, каков средний балл в Санкт-Петербурге, в Москве и регионах? Сильно ли он отличается или нет? Если нет особых отличий, все на уровне статистических погрешностей, то утечки, возможно, и не было", — отметил эксперт.

Сдача ЕГЭ в школах. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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По его словам, если утечка была, надо "оценить размеры бедствия". "Сильно ли повлияла утечка заданий на результаты? Условно говоря, сдал ли Питер лучше Москвы? Если нет, то может быть утечка и была, но ни на что не повлияла, и питерские ребята не получили преимуществ перед другими талантливыми детьми", — отметил Болотов.

Он рассказал, как боролись с утечками в то время, когда такой защиты, как сегодня, не было. Тогда задания привозили в пункты проведения ЕГЭ до начала экзамена, и школа могла вскрыть пакет, отсканировать задания и разместить их в интернете. "Программисты придумали очень простой ход: а давайте завалим интернет скриншотами "истинных" заданий. И когда в интернете десятки тысяч "истинных" заданий, даже если какая-то школа вскрыла пакет с реальными заданиями и выложила их в сеть, это все тонет в море фальшивок", — заявил эксперт.

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