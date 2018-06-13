МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Четыре клиники в Москве получат гранты в размере 30 миллионов рублей, которые смогут потратить на оснащение и обслуживание медицинских комплексов, покупку расходных материалов, лекарств, а также на премии врачам и медсестрам, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Четыре московские клиники получат гранты правительства Москвы в размере 30 миллионов рублей. Материально решили поощрить больницы, специалисты которых применяют робот-ассистированные хирургические системы "Да Винчи" при оказании высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении со ссылкой на решение, принятое на заседании президиума правительства Москвы.

Гранты получат городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина, ГКБ№ 31, ГКБ имени Спасокукоцкого и Московский клинический научно-практический центр имени Логинова.

"Полученные средства больницы могут потратить на оснащение и обслуживание медицинских комплексов, покупку расходных материалов, лекарств и премии врачам и медсестрам", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, в прошлом году в московских клиниках с использованием роботизированной техники было выполнено около 850 операций, что на 24,5% больше по сравнению с 2016 годом.

Предоставление грантов, по ожиданиям властей, будет способствовать широкому внедрению высокотехнологичных методов лечения и повышению качества медпомощи в стационарах. По примерным подсчетам, в 2018 году московские клиники проведут более 1150 робот-ассистированных операций, в том числе за счет грантов, что на 35% больше, чем в 2017 году.