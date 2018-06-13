В Думе поддержали проект о сертификате ключа проверки электронной подписи

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который уточняет условия действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает, что в случае истечения срока аккредитации удостоверяющего центра и выполнения таким центром предусмотренных законом обязанностей выданный им заявителю квалифицированный сертификат будет действовать до истечения установленного срока.

Законопроект также обязывает заявителя, наделенного правом действовать от имени третьих лиц, при обращении в аккредитованный удостоверяющий центр за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи предоставлять нотариально удостоверенную доверенность.

Комитет по финрынку, поддержав законопроект, тем не менее, отметил необходимость его доработки в отношении уничтожения информации, внесенной в реестр сертификатов, в случае завершения деятельности удостоверяющего центра. Комитет считает, что уничтожение такой информации должно происходить только после ее передачи уполномоченному федеральному органу.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак напомнил на заседании комитета, что после того как удостоверяющий центр прекратил деятельность или его аккредитация была прекращена до истечения срока действия электронной подписи, юридическое или физическое лицо вынуждены повторно получать электронную подпись. При этом в среднем стоимость годового обслуживания электронной подписи для гражданина составляет 2 тысячи рублей, юрлица – 5 тысяч рублей, отметил он.

Чтобы "не создавать таких дополнительных расходов и издержек у бизнеса и граждан" законопроект предусматривает передачу удостоверяющими центрами, которые прекратили свое действие или у которых истек срок аккредитации, в Минкомсвязь реестра выданных сертификатов, продолжил замминистра. И уже министерство само будет обслуживать эти сертификаты до окончания срока их действия, заключил он.