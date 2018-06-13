В Думе поддержали проект о сертификате ключа проверки электронной подписи

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который уточняет условия действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
Законопроект также обязывает заявителя, наделенного правом действовать от имени третьих лиц, при обращении в аккредитованный удостоверяющий центр за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи предоставлять нотариально удостоверенную доверенность.
Комитет по финрынку, поддержав законопроект, тем не менее, отметил необходимость его доработки в отношении уничтожения информации, внесенной в реестр сертификатов, в случае завершения деятельности удостоверяющего центра. Комитет считает, что уничтожение такой информации должно происходить только после ее передачи уполномоченному федеральному органу.
Чтобы "не создавать таких дополнительных расходов и издержек у бизнеса и граждан" законопроект предусматривает передачу удостоверяющими центрами, которые прекратили свое действие или у которых истек срок аккредитации, в Минкомсвязь реестра выданных сертификатов, продолжил замминистра. И уже министерство само будет обслуживать эти сертификаты до окончания срока их действия, заключил он.