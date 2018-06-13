Комитет Госдумы поддержал проект об изучении национальных языков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам национальностей поддержал новую редакцию законопроекта об изучении национальных языков в РФ, заявил глава комитета Ильдар Гильмутдинов.

В ходе заседания комитета парламентарии поддержали законопроект об изучении национальных языков в РФ. "С учетом выхода ко второму и окончательному чтению того документа, который мы разработали в рабочей группе", — сказал Гильмутдинов в среду на заседании комитета.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщал, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин сообщал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

В пятницу рабочая группа обсудила изменения в законопроект об изучении национальных языков. Предполагается, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать, написав заявление при поступлении в первый и пятый классы. Также русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ.

Кроме того, рабочая группа предложила также учредить фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании, подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.