Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о гендерном равенстве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду рекомендовал нижней палате отклонить проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации".

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении в 2003 году, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в проекте закона.

Сам Володин ранее заявил журналистам, что считает целесообразным отозвать или отклонить этот законопроект для доработки.

"Мы его (законопроект) отклоняем… Если посмотреть этот законопроект, там в основном о квотах для женщин везде, больше ничего там нет", — заявила на заседании глава комитета Тамара Плетнева.