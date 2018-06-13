Уволенная за фотосессию в купальнике учительница вернется в школу

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич.

Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете ее фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — сказал Крылич.

Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флэшмоб в поддержку педагога. Пользователи сети выкладывают свои фото в купальниках под хэштегом #УчителяТожеЛюди. Организатор акции Иван Платонов сообщил РИА Новости, что только в его сообществе уже приняло участие в акции более ста учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.

"Надеюсь, что эта акция сможет исправить ситуацию с ущемлением учителей в их правах на отдых и частную жизнь. Как показывают комментарии к фото, многие люди поддерживают педагогов в этой борьбе. Но находятся и те, кто считает это недопустимым. Все это показывает, что лёд сдвинулся с мертвой точки, а вот к чему это приведет, покажет время", — сказал Платонов.