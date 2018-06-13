Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Учащаяся московской школы с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве 14 июня, сообщил РИА Новости президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.
Девочка учится в пятом классе московской школы, активно занимается спортом, рассказали в пресс-службе специальной олимпиады. У девочки второй юношеский разряд по плаванию, она также является победителем и призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), а также призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.
Ранее девочка стала участвовала в фотовыставке #ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в Международном аэропорту "Шереметьево" и завершится 31 июля.
"Она и другие ребята с синдромом Дауна из группы по футболу стали главными героями фотовыставки вместе с игроками из сборной России и нескольких футбольных клубов, легендами футбола, тренерами и спортивными комментаторами", — отметили в пресс-службе.
Специальная олимпиада России — общероссийская общественная благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой —средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.
Международное Специальной Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими всероссийскими федерациями по различным видам спорта.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.