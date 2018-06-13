Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Учащаяся московской школы с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве 14 июня, сообщил РИА Новости президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

"Московская школьница с особенностями откроет чемпионат мира по футболу. Перед началом первого тайма она в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства", — рассказал Смирнов.

Девочка учится в пятом классе московской школы, активно занимается спортом, рассказали в пресс-службе специальной олимпиады. У девочки второй юношеский разряд по плаванию, она также является победителем и призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), а также призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.

Ранее девочка стала участвовала в фотовыставке #ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в Международном аэропорту "Шереметьево" и завершится 31 июля.

"Она и другие ребята с синдромом Дауна из группы по футболу стали главными героями фотовыставки вместе с игроками из сборной России и нескольких футбольных клубов, легендами футбола, тренерами и спортивными комментаторами", — отметили в пресс-службе.

Специальная олимпиада России — общероссийская общественная благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой —средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.

"Специальная олимпиада России помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны. Все это дарит бесценные моменты счастья и радости. А возможность приобщиться к мировым спортивным событиям, которым суждено стать историческими, как чемпионат мира по футболу ФИФА 2018, говорит о том, что нет границ для воли к победам", — отметил Смирнов.

Международное Специальной Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими всероссийскими федерациями по различным видам спорта.