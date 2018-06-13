В Казани открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Баннер с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Международном аэропорту Казань

Баннер с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Международном аэропорту Казань

КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу года открылся в Казани в IT-парке, одним из его первых гостей стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В фойе центра представлены фотовыставка, посвящённая первому чемпионату мира в РФ по футболу, презентационный стенд госкомитета Татарстана по туризму "Татарстан: 1001 удовольствие" со справочными материалами по основным туристическим объектам Республики, экспозиция Татарского книжного издательства, насчитывающая более 200 наименований изданий, национальная сувенирная продукция.

В главном зале городского пресс-центра в Казани, оснащённом компьютерами, принтерами, бесплатным Wi-Fi, большим экраном для трансляции матчей, одновременно могут разместиться до 100 журналистов (45 мест оборудованы компьютерами). Также здесь находятся зона регистрации, зал для пресс-конференций, зона пресс-подхода, зона отдыха. Для журналистов предусмотрены фуршеты и кофе-брейк, при этом все блюда приготовлены по стандарту халяль.

"Мы готовы принять коллег-журналистов. Для работы в пресс-центре подготовлена профессиональная команда из работников медиаотрасли республики и волонтёров со знанием иностранных языков. Пресс-центр рассчитан для одновременной работы 250-300 журналистов", — рассказала РИА Новости руководитель пресс-центра, первый заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

В пресс-центре запланировано проведение порядка 60 пресс-конференций. Все они будут обеспечены синхронным переводом на английский язык. За время работы пресс-центра ожидается проведение видеомостов со всеми 11 городами-организаторами чемпионата.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Казань будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Франции и Австралии, 20 июня – Ирана и Испании, 24 июня сыграют команды Польши и Колумбии, 27 июня – Южной Кореи и Германии. Также 30 июня Казань примет матч 1/8 финала, а 6 июля – матч 1/4 финала чемпионата мира.

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