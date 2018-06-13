Станцию "Проспект Мира" в Москве закроют 15 июня из-за Ураза-байрам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Станция Кольцевой линии метро "Проспект Мира" в Москве в пятницу, 15 июня, закроется на вход на несколько часов из-за празднования исламского праздника Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена в среду.
Отмечается, что режим работы станции изменится из-за ожидаемого роста пассажиропотока, так как в день празднования Ураза-байрам верующие для выхода в город будут пользоваться именно этой станцией из-за шаговой доступности от Московской соборной мечети.