Станцию "Проспект Мира" в Москве закроют 15 июня из-за Ураза-байрам

Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. архивное фото

Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Станция Кольцевой линии метро "Проспект Мира" в Москве в пятницу, 15 июня, закроется на вход на несколько часов из-за празднования исламского праздника Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена в среду.

"Пятнадцатого июня, в день празднования Ураза-байрам с 5.30 утра на несколько часов закроется на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии. Прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, открытую как для входа пассажиров в метро, так и для выхода в город", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы станции изменится из-за ожидаемого роста пассажиропотока, так как в день празднования Ураза-байрам верующие для выхода в город будут пользоваться именно этой станцией из-за шаговой доступности от Московской соборной мечети.