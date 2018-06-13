Греки предложили вернуть Крыму историческое название "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские греки выступили за придание Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида", сообщил руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

"Греки принесли на полуостров цивилизацию, и название было дано греческое. Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия — Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым — Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", — сказал РИА Новости Шонус.

По его мнению, это решение, в случае его принятия, послужит дополнительным мотивом утверждения российского Крыма, так как, согласно манифесту Екатерины II о принятии в состав России, полуостров не только вошел в Таврическую губернию, но и долгое время назывался Тавридой.

Шонус подчеркнул, что крымские греки уже обратилась с официальным письмом в органы власти различных инстанций.

"Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Требуется обоснование и изучение этого процесса. Мы дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита", — сказал Шонус.

"Таврида" — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году, одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.

Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.

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