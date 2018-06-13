ЦОДД объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов на дорогах столицы в рамках развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, сообщили в ЦОДД в среду.

"Они будут служить детекторами для подсчета автомобилей, снимать потоковые видео, иметь функцию розыска угнанных авто. В некоторых местах комплексы заменят камеру фотовидеофиксации – там, где аварийность снизилась. Все комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе с возможностью доступа из ситуационного центра ЦОДД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас ежедневно сервера интеллектуальной транспортной системы Москвы обрабатывают более 300 миллионов уникальных сессий. В систему поступают данные о количестве автомобилей в городе, их скорости, распределению по дорожной сети, телематические отметки о движении наземного пассажирского транспорта. В автоматическом режиме данные обрабатываются и на их основе корректируется работа светофорных объектов, вносятся изменения в организацию дорожного движения на маршрутах общественного транспорта.

"Дополнительные комплексы помогут более детально контролировать дорожную ситуацию в Москве, усилить борьбу с угонами. Места установки определялись совместно с МВД и ГИБДД. Как результат, в 2017 году на 39% снизилось количество угонов по сравнению с 2016 годом", — добавили в ведомстве.