В Совбезе РФ предложили привлечь блогеров к борьбе с идеологией террористов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты Совета Безопасности РФ предложили силовикам наладить сотрудничество с известными блогерами для борьбы с идеологией терроризма, сообщает в среду пресс-служба Совбеза.

"Предложено активизировать взаимодействие правоохранительных органов с известными блогерами, институтами гражданского общества, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями, готовыми поддержать усилия по борьбе с распространением террористической идеологии в информационном пространстве", — говорится в релизе.

Эксперты констатируют, что интернет активно используется террористами для вербовки и подстрекательства "к активным действиям террористического характера", финансированию и координации.