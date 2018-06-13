Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров до 40 млн человек

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании за пять месяцев текущего года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, до 39,9 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации.

Пассажирооборот увеличился до 100 миллиардов пассажирокилометров, рост — 12,1%.

В мае, по оперативным данным Росавиации, российские авиакомпании перевезли 9,3 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,9%. Пассажирооборот увеличился до 22,5 миллиарда пассажирокилометров, рост — 7,2%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в мае 2018 года увеличила перевозки пассажиров в годовом выражении на 4,6%, до 2,8 миллиона человек, S7 — на 15,3%, до 944 тысяч человек, "Уральские авиалинии" — на 9%, до 735,4 тысячи человек.